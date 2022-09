ONE PIECE: questo cosplay di Yamato scatena la potenza della figlia di Kaido

Come in ogni singolo arco narrativo di ONE PIECE, Eiichiro Oda ha creato nuovi personaggi che hanno inciso molto sul viaggio di Rufy. Alcuni ovviamente sono stati nemici della saga, altri sono stati alleati inaspettati, come ad esempio la figlia di Kaido. Inizialmente si poteva pensare a lei come avversaria, e invece c'è stato un cambio di fronte.

I fan sono stati colti alla sorpresa per l'esistenza della figlia di Kaido. Inizialmente ritenuto un maschio, si è poi rivelata essere una donna che vuole seguire le orme di Oden Kozuki, il personaggio che l'ha ispirata sin da bambina. E sempre a sorpresa per i lettori di ONE PIECE, ha deciso di combattere al fianco di Rufy, dato che aveva potuto conoscerlo grazie alle chiacchierate con Ace di anni prima.

Tolta la maschera da hannya e la sopravveste bianca, Yamato si mostra come una donna molto alta, con un kimono bianco smanicato e una lunga gonna rossa tenuta su da una cintura a cordone in stile giapponese bianco e viola. Spuntano sulla fronte le corna rosse, come per tutta la ciurma dei pirati delle cento bestie. Questi tratti sono stati replicati da Elizabeth Rage, che in queste foto ha catturato l'attenzione grazie al suo cosplay di Yamato da ONE PIECE.