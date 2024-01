One Piece: un cosplay di Zoro al femminile, il formidabile spadaccino dei Mugiwara

Nel vasto mondo di ONE PIECE, i pirati sono una presenza costante, ciascuno dotato di uno stile di combattimento unico. Nella saga di Eiichiro Oda si trovano adepti delle arti marziali, individui che sfruttano i poteri dei Frutti del Diavolo e altri ancora che brandiscono ogni sorta di arma, tra cui spade e pugnali.

Questa eterogeneità nello stile di combattimento dei personaggi lo si percepisce anche e soprattutto nel gruppo dei protagonisti, la ciurma dei Cappelli di Paglia. Mentre Luffy sfrutta le abilità donatogli dal frutto del diavolo Gum Gum, Nami utilizza l'arte del clima combinata al suo bastone. D'altro canto, Sanji preferisce usare solo le sue gambe nei combattimenti per non ferire le mani che usa per cucinare, mentre c'è chi brandisce ben due spade quasi alla perfezione. Osserviamo quest'ultimo nella rivisitazione originale della cosplayer alice_dias_c.

In questo cosplay di Zoro da One Piece, il formidabile spadaccino dei Mugiwara è immaginato al femminile, ma mantiene le sue caratteristiche peculiari. Amico fedele e combattente instancabile, spicca per essere non solo estremamente abile con le spade ma anche per essere il primo a riporre fiducia nelle capacità di Luffy come capitano in One Piece.

Nonostante il suo sogno più grande sia quello di diventare lo spadaccino più forte del mondo, è onorato di aiutare Luffy nel suo obiettivo di trovare il One Piece e considera il suo compagno di gomma un ottimo leader e una persona di cui nutrire grande rispetto. Misterioso e saggio, Zoro equilibra la squadra protagonista con la sua determinazione e personalità pacata.

Ma qual è la gerarchia dei Mugiwara in One Piece? Se Luffy è senza dubbio al vertice di essa, è piuttosto difficile capire chi si possa trovare al di sotto.