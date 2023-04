ONE PIECE: un cosplay di Zoro al femminile, ma è perfetto

Il mondo di ONE PIECE è infestato da pirati, ognuno dei quali ha un proprio modo di combattere. C'è chi lotta a mani nude, chi fa uso dei poteri del Frutto del Diavolo e chi invece adopera armi di ogni tipo, come le spade. E gli spadaccini ci sono anche nel gruppo di protagonisti.

Roronoa Zoro è uno dei personaggi principali del manga e anime ONE PIECE, è un abile spadaccino che fa parte della ciurma del pirata Monkey D. Rufy, che cerca di trovare il tesoro leggendario noto come One Piece. Zoro è stato il primo a entrare in questa ciurma di pirati straordinari e dalle abilità uniche e ha il sogno di diventare lo spadaccino più forte del mondo.

Zoro è un personaggio molto amato dai fan di ONE PIECE grazie alle sue abilità di spadaccino e alla sua personalità forte e determinata. È molto legato alla ciurma di Rufy e considera Rufy come un amico e un leader e per questo è deciso a portarlo fino alla vetta. Il look di Zoro è molto caratteristico, in particolare dopo il timeskip: indossa un pantalone verde, un kimono dello stesso colore e una fascia intorno alla vita. Inoltre, porta sempre tre spade al suo fianco, che usa con grande destrezza in combattimento.

I cosplay di Roronoa Zoro sono molto apprezzati, sia al maschile che al femminile, e anche molte cosplayer hanno creato le loro versioni del personaggio. Tuttavia, il cosplay al femminile di Zoro creato dalla cosplayer Yuekelele è particolarmente notevole. Il costume presenta una versione femminile dell'abito verde di Zoro, aggiungendo una fascia che copre il seno. Il cosplay include anche tre spade, che la cosplayer tiene al fianco tranne una già sfoderata, ma a catturare l'attenzione sono i tanti dettagli sul viso, all'occhio e alla cicatrice sul petto. Questo cosplay sembra davvero capace di far scaturire la vera forza di Zoro.