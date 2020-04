ONE PIECE: la cosplayer giapponese Chamomile diventa virale con la sua Nami

Il mondo di ONE PIECE realizzato da Eiichiro Oda è abitato da bellissime donne dato che, non è un segreto, il mangaka adora un certo tipo di fisico. Pertanto la maggior parte delle protagoniste è avvenente e fa girare gli occhi ai fan, specie se poi vengono realizzate tramite cosplay. E il caso di Nami è uno dei più famosi.

La coprotagonista di ONE PIECE, uno dei primi personaggi apparsi nell'opera di Oda, è tra le più amate per la spiccata bellezza dovuta anche a un fisico eccezionale. Non è quindi facile portare in vita Nami, ma alcune cosplayer ci riescono. L'ultima in ordine cronologico è Chamomile_chami, cosplayer giapponese e che ha pubblicato una foto dove veste i panni della ragazza sulla sua pagina Instagram.

La foto che potete vedere in calce ritrae la ragazza con il cosplay di Nami post timeskip. Ha quindi il classico costume verde e bianco, i lunghi capelli arancioni, un paio di jeans, l'Eternal Log Pose al polso sinistro e infine la sua arma, il Clima Tact. In aggiunta, questa Nami si è parzialmente coperta con una camicetta bianc. Vi piace questo cosplay di Nami?

L'arco di Wanokuni è in corso sia nel manga che nell'anime, che però proseguirà lentamente in questo periodo a causa del Coronavirus. Infatti, l'anime di ONE PIECE è stato fermato mentre il manga subirà alcuni stop a causa delle pause di Weekly Shonen Jump.