ONE PIECE: un cosplayer presenta un Pedro fin troppo realistico e inquietante

Non è mai facile portare in vita i propri personaggi preferiti tramite cosplay. La cosa diventa ancora più difficile quando si deve interpretare una sagoma con profili animaleschi e specifici, ma sembra che nulla possa mettere un freno alle ambizioni di alcuni fan di ONE PIECE. L'ultimo esempio di questa fermezza arriva con un cosplay di Pedro.

Il mink è stato un personaggio importante nella scorsa saga di ONE PIECE, ambientata a Whole Cake Island. Il suo intervento è stato utile non solo per rallentare ma anche per ferire uno dei membri chiave della ciurma di Big Mom, Perospero. Il prezzo da pagare è stata la sua vita, ma sia i personaggi di ONE PIECE che gli appassionati nella vita reale continuano a ricordarlo.

Il cosplayer Vegacosplay-saud ha pubblicato sul subReddit di ONE PIECE una foto che lo ritrae mentre è travestito da Pedro. L'immagine che potete vedere in calce mostra quindi come sarebbe il mink nella vita reale e il risultato, oltre ad essere fedele, è anche inquietante: grandissima fedeltà si può trovare nelle fauci, oltre al trucco utilizzato per riprodurre la pelle maculata. Non manca poi un grandissimo lavoro sui dettagli del resto del volto, dei capelli e degli abiti dell'abitante di Zou. Cosa pensate dell'opera portata avanti da questo cosplayer?

Grazie a questi fan, i cosplay di ONE PIECE sono arrivati a livelli eccezionali, ma anche gli altri fan si danno da fare confezionando prodotti inediti come sneakers dedicate a Sabo.