ONE PIECE, il countdown continua: la nuova illustrazione di Oda è dedicata a Brook

Con l'uscita del capitolo 991 di ONE PIECE ci siamo leggermente avvicinati alla tanto attesa pubblicazione numero 1000, agognata ormai da anni dall'autore Eiichiro Oda. Molto probabilmente il mangaka non vede l'ora di raggiungere questo storico traguardo, ragione per cui pochi istanti fa è arrivato, puntualmente, l'aggiornamento del countdown.

Per chi di voi non ne fosse a conoscenza, ricordiamo che l'autore aveva pubblicato, in concomitanza con l'uscita del capitolo 990, una prima illustrazione dedicata a Jinbe. I capitoli mancanti per raggiungere il numero 1000 sono ora nove, e considerato che l'ultimo artwork raffigura Brook, possiamo supporre che Oda abbia deciso di dedicarli tutti e dieci ai membri della ciurma di Cappello di Paglia, dal membro più recente al suo fondatore. La prossima immagine dovrebbe quindi essere dedicata a Franky.

ONE PIECE si trova attualmente nell'arco narrativo di Wano, che a quanto pare potrebbe essere il penultimo della storia. Dopo la sua conclusione, l'autore dovrebbe finalmente mostrare lo ONE PIECE in sé, che a quanto pare non sarà un concetto astratto, ma un tesoro vero e proprio. Difficilmente, tuttavia, vedremo la Saga di Wano concludersi prima della fine del 2021.

E voi cosa ne pensate? Da quanto tempo seguite ONE PIECE? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!