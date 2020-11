ONE PIECE: il countdown prosegue con un nuovo artwork, il protagonista è Chopper!

In concomitanza con l'uscita del capitolo 994 di ONE PIECE, Eiichiro Oda ha condiviso il quarto artwork celebrativo in attesa della pubblicazione del numero 1000, questa volta dedicato a TonyTony Chopper. In calce potete dare un'occhiata al disegno, in cui il medico della ciurma di Cappello di Paglia è ritratto con il design pre-timeskip.

Vi ricordiamo che Eiichiro Oda e il suo team hanno deciso di avviare il coundown lo scorso 16 settembre, pubblicando un artwork dedicato a un membro della ciurma di Rufy per ogni nuovo capitolo in uscita. Il numero 990 di ONE PIECE è stato accompagnato da uno sketch ritraente il timoniere Jinbe, e i successivi hanno visto come protagonisti Brook, Franky e la bella Nico Robin.

Il prossimo capitolo di ONE PIECE uscirà tra due settimane, e insieme ad esso possiamo aspettarci l'arrivo di un nuovo sketch dedicato a un membro storico della ciurma, Sanji. Successivamente, arriveranno in quest'ordine i disegni con protagonisti Usop, Nami, Zoro e il protagonista, Rufy. Il capitolo 1000 verrà probabilmente celebrato con la pubblicazione di un'immagine ritraente la ciurma al completo.

E voi cosa ne pensate di questo storico traguardo? State seguendo ONE PIECE dall'inizio? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante!