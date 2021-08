ONE PIECE, la cover del volume 100 si mostra finalmente in alta qualità

Eiichiro Oda è tra i pochissimi autori che è riuscito a raggiungere il traguardo dei 1000 capitoli pubblicati grazie al suo massimo capolavoro, ONE PIECE. Ma il re dei record non ha finito di raggiungere straordinari traguardi, l'ultimo previsto a breve con l'uscita nelle librerie e fumetterie del volume 100.

Da ormai diversi mesi Oda ha superato quota 1000 capitoli e attualmente sta lavorando al 1023° numero atteso questa domenica all'uscita su Manga Plus. Per l'occasione, Shueisha ha realizzato un edizione speciale per il 100° tankobon con più capitoli rispetto al solito. Si parla di 11 numeri, dal 1005 al 1015, rispetto ai consueti 9 o 10 capitoli per volume, per un totale di ben 224 pagine.

L'uscita del volume 100 di ONE PIECE è attesa in Giappone a partire dal prossimo 3 settembre e ci si aspettano grosse vendite per la prima edizione del tankobon. Ad ogni modo, in calce alla notizia, potete dare un'occhiata alla copertina ufficiale realizzata dal sensei che ritrae Rufy al centro e circondato da Ace, Yamato e dalle sue cosiddette "ali", Zoro e Sanji.

E voi, invece, cosa ne pensate della cover a colori per il 100° volume del manga, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.