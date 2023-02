ONE PIECE: ecco la cover del volume 105, i Quattro Imperatori riuniti

L’arco narrativo finale di ONE PIECE porterà Monkey D. Luffy e i Mugiwara a confrontarsi con altri personaggi incredibilmente potenti. Diventato ormai un Imperatore, il protagonista si ritroverà presto a contendere il titolo di prossimo Re dei Pirati con il suo mentore, Shanks il Rosso, Bugy, e il temibile Barbanera.

Tutti e quattro gli Imperatori sono stati ritratti nell’illustrazione che apparirà sulla cover del volume 105. Si tratta, come già emerso dalle varie discussioni avviate in rete, di una rivisitazione con lo stile, e il desing, odierno del maestro Oda del disegno realizzato anni fa per il volume 25 della serie. La storia di ONE PIECE si è evoluta, Luffy ha potuto affrontare nuove avventure, stringere importanti rapporti con altri pirati che sono diventati membri della sua ciurma, e conquistato una taglia sempre più grande grazie alle sue disfatte e ai disordini causati in molte isole.

Dopo aver mostrato il processo creativo e di design della cover, dove Luffy e Barbanera erano stati ritratti mentre lottavano, Shueisha e lo staff di Oda hanno rivelato la cover definitiva in anteprima. Come potete vedere nel post in calce, anche il colore scelto per lo sfondo dell’illustrazione, arancione scuro, riprende molto lo stile della copertina del vecchio volume. A sorprendere, e far sorridere, i fan è stata Carrot posta esattamente al centro tra i quattro Imperatori. E voi cosa ne pensate di questo autocitazionismo da parte di Oda? Vi ha colpito la cover? Ditecelo nei commenti.

Infine, ecco alcuni stravaganti aneddoti del rapporto di Oda con gli editor, e vi lasciamo ad una figure dedicata al Re dei Pirati.