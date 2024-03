ONE PIECE, quello creato da Eiichiro Oda è in realtà un mondo futuristico?

L'avventura sull'isola di Egghead in One Piece ha recentemente acceso un dibattito tra i fan. La tecnologia futuristica presente sull'isola contrasta con l'apparente arretratezza di alcune zone nel resto del mondo, portando i lettori a chiedersi: il mondo di One Piece è davvero così antico come sembra?

La chiave per risolvere l'enigma temporale potrebbe risiedere nel Regno Antico, una civiltà tecnologicamente avanzata spazzata via durante i cento anni del grande vuoto. La teoria di Vegapunk, secondo la quale la tecnologia più avanzata provenga dal passato, apre nuovi scenari: il mondo di One Piece potrebbe aver subito una regressione tecnologica dopo la caduta del Regno Antico.

Se si pensa al Regno Antico, la presenza di Poneglyph e Armi tipo Pluton, dimostra come la tecnologia di un tempo fosse ben più avanzata di quella odierna. La teoria di Vegapunk in One Piece, pur essendo solo una teoria, trova sostegno nelle azioni del Governo Mondiale. Se la tecnologia alla quale il dottore ha accesso provenisse davvero dal passato, l'involuzione tecnologica del mondo di One Piece potrebbe essere stata forzata dai 20 regni che hanno dato vita al Governo Mondiale, e che ora tentano di celare la verità con la violenza.

Con la sua tenacia nel voler eliminare Vegapunk e distruggere Egghead, il Governo Mondiale sembra disposto a tutto pur di mantenere segreti gli eventi dei cento anni del grande vuoto. D'altra parte, lo aveva già dimostrato con la distruzione di Ohara e l'annientamento di Lulucia.

La sete di conoscenza di Rufy e dei suoi compagni li condurrà a scoprire la verità sul Regno Antico e sui cento anni di grande vuoto? Solo il tempo e le future avventure ci potranno dare una risposta.

