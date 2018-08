ONE PIECE, il creatore della serie rivela i punti di trama sviluppati all'ultimo minuto

Di recente Eiichiro Oda ha rivelato di aver inventato all'ultimo minuto alcuni dei pezzi di storia di ONE PIECE. Sebbene non fossero stati pianificati in anticipo, ognuno di questi elementi ha giocato un ruolo importante nella storia.

ONE PIECEè una delle serie shonen più popolari di questi tempi. Questo perché il creatore della serie riesce sempre a tirare fuori nuove idee senza particolari sforzi. A quanto pare, però, non pianifica tutto nel dettaglio.

Molti sono gli esempi riportabili di queste idee sviluppate all’ultimo che hanno poi costituito un punto importante nella trama. Tra questi i ricordiamo la trasformazione Lucci, membro del gruppo CP9 in un cattivo, la comparsa verso la fine della Battaglia di Marineford di Shanks, Ace come figlio di Gol D. Roger e il legame di sangue fra Doflamingo e Corazon.

Ognuna di queste decisioni dell'ultimo minuto ha avuto un peso non trascurabile nella serie, anche a distanza di tempo.

La decisione di concentrarsi maggiormente sulla figura di Trafalgar D. Law è uno degli elementi importanti che ha attirato l'attenzione. Originariamente, Oda era dell’idea di dare più spazio a Eustass Kidd, tuttavia gli eventi recenti nel manga hanno fatto capire che il focus si era spostato su Law e sul suo futuro arrivo.

Ciò fa capire quanto le decisioni e i progetti dell'autore siano mutevoli e destinati a cambiare i vari elementi narrativi in modo tale da offrire una storia più divertente. A questo punto si può dire che il suo è uno dei mondi più ricchi di manga e anime.

Ricordiamo che il manga ONE PIECE, scritto e disegnato da Eiichiro Oda, è stato serializzato su Weekly Shonen Jump nel 1997. La serie è entrata a far parte del Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate: oltre 320 milioni.

In una recente intervista l'autore ha rivelato alcune notizie sul futuro di ONE PIECE. Egli ha affermato di essere a buon punto con l’arco narrativo Wano.

Non preoccupatevi, probabilmente la fine del manga è ancora lontano e altre avventure attendono i nostri pirati.