ONE PIECE: il creatore di Dr. Stone disegna Shanks ed altri personaggi

L'interminabile ONE PIECE continua la sua pubblicazione contando più di 1000 capitoli. Allo stesso tempo un'alta storia legata alla serie principale e disegnata da Boichi narra le vicende passate di Portuguese D. Ace. Ecco come appaiono alcuni dei personaggi grazie al lavoro di quest'ultimo autore.

L'artista in questione è il disegnatore del manga Dr. Stone, il quale racconta la storia dello scienziato Senku risvegliatosi dopo migliaia di anni da uno stato di pietrificazione che ha paralizzato tutti gli abitanti della Terra. Negli ultimi tempi Boichi ha più volte collaborato alla realizzazione di diversi omaggi dedicati ai pirati ideati da Eiichiro Oda, tra le sue ultime illustrazioni possiamo ricordare in particolare un crossover tra il fratello di Luffy ed il protagonista di Dr. Stone, servito anche a pubblicizzare la pubblicazione di un capitolo del manga da lui stesso disegnato avente come protagonista Ace.

In relazione a quest'ultima opera, tratta dal romanzo ONE PIECE Novel: A, sono state diffuse le illustrazioni riportate al termine di questa news. In esse notiamo alcuni dei volti più importanti dell'opera di Oda realizzati col tratto di Boichi. Il primo è l'uomo-pesce ed ex membro della Flotta dei 7 Jinbe, in centro vi è l'imperatore Shanks il Rosso, colui che in passato affido il proprio cappello di paglia a Luffy, ed infine Rayleigh, il vicecapitano della nave del Re dei Pirati ed insegnante del protagonista durante i due anni di timeskip.

Infine ricordo che l'autore di Dr. Stone in passato ricreo uno dei capitoli di ONE PIECE.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.