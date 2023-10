ONE PIECE: che creatura è davvero Jaygarcia Saturn? Uno sguardo alle leggende giapponesi

Il folclore giapponese è sempre presente nei manga e negli anime, e ONE PIECE non fa eccezione. Eiichiro Oda ha attinto a piene mani da tante leggende e culture esistenti, ma quella del suo paese natio la fa sempre da padrone. Anche adesso, con la saga di Egghead, c'è qualcosa che richiama agli yokai giapponesi.

Saturn è arrivato a Egghead e si è mostrato in una forma terrificante. Non si sa ancora se sia effetto di un Frutto del Diavolo o di altre manifestazioni ancora sconosciute in ONE PIECE, ma la sua forma è molto simile a quella di un ushi-oni. Ma cos'è un ushi-oni e che poteri ha?

Il demone appartiene alle leggende giapponesi ed è un gyuki, detto anche ushi-oni (牛鬼), che tradotto significa "bue orco". Appartiene alla categoria degli yokai, esseri sovrannaturali dotati dei poteri più variegati e dalle forme principalmente demoniache. Fondamentalmente, si presenta con un corpo a metà tra il ragnesco e il bovino: il corpo ha una forma solitamente allungata e con tante zampe che terminano in artigli aguzzi, mentre il busto e la testa sono più simili a quelle di un toro, con delle corna sulla testa.

Questa creatura si è manifestata in più punti del Giappone e ognuno di essi ha qualche leggenda in proposito, attribuendogli qualche particolarità in più tra sembianze e poteri. Fondamentalmente, gli ushi-oni sono sempre esseri brutali dalla personalità selvaggia, capaci di sputare veleno. Secondo alcune versioni, chiunque incontri un ushi-oni può contrarre una malattia e il loro sguardo può risultare letale.

Chissà come Oda integrerà questo yokai con le leggi del mondo di ONE PIECE e se già ha dato un assaggio di queste peculiarità facendo esplodere la testa del marine che ha osato guardarlo.