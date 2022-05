ONE PIECE: la creatura vivente più forte del mondo nella figure di IU Studio

Kaido è uno dei personaggi più potenti dell'immaginario di ONE PIECE, un pirata talmente temuto da essere coronato tra i 4 grandi Imperatori. Come se ciò non bastasse, il Capitano dei Pirati delle Cento Bestie sembra non riuscire proprio a morire tanto da aver lui stesso tentato in più di un'occasione il suicidio.

L'ultimo capitolo di ONE PIECE ha focalizzato un paio di attenzioni sul passato di Kaido per permettere ai lettori di conoscere meglio il carattere e la storia di uno dei personaggi più forti dell'immaginario dell'opera. Nonostante rientri tra gli antagonisti, l'Imperatore è stato molto apprezzato dalla community, merito soprattutto della sua imponente forza che ha dato non pochi grattacapi a ciascuno dei suoi avversari, Rufy compreso.

A tal proposito, IU Studio ha realizzato un modellino in scala dedicato proprio alla figura di Kaido, la stessa che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia, che ritrae il personaggio in tutta la sua furia. La statuetta in questione, alta 46cm, è già disponibile al costo di 355 euro totali, di cui solo 80 da scalare però effettivamente al momento del preordine. Il modellino è disponibile in due differenti varianti, ma allo stesso prezzo, in cui differisce il colore del drago. La consegna si farà però attendere dal momento che la spedizione è prevista nel 4° trimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.