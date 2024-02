One Piece cresce nel report fiscale di Toei Animation, mentre Dragon Ball registra un calo

I report fiscali diffusi da Toei Animation vanno oltre la sola questione economica, dal momento che illustrano anche la popolarità internazionale delle singole serie animate. In questo senso, i dati appena pubblicati dall'azienda in merito al terzo quadrimestre del 2023 ci suggeriscono delle novità di rilievo su opere come One Piece e Dragon Ball.

Come consuetudine, per comprendere in profondità i risultati finanziari dell'azienda, bisogna soffermarsi su tre categorie fiscali: gli introiti domestici relativi alle sole serie, quelli che si riferiscono alle licenze internazionali, e i profitti provenienti dalla vendita extra-giapponese delle opere cinematografiche firmate Toei Animation. Ad occupare le posizioni apicali nella piramide commerciale dell'azienda, sono - neanche a dirlo - One Piece e Dragon Ball, anche se dalla lettura dei dati bisogna trarre in riferimento all'andamento delle due opere delle riflessioni diverse, quando non addirittura opposte.

Se da un lato l'adattamento animato del manga di Oda fa registrare dei dati assolutamente rassicuranti sia sul fronte domestico (5.2 miliardi di yen) che internazionale (5 miliardi, con un vertiginoso aumento di 1.2 miliardi di yen rispetto al terzo quadrimestre dell'anno precedente) mostrando perciò una parabola commerciale che non smette di crescere, dall'altro Dragon Ball fa registrare una curva leggermente più preoccupante.

Seppur in campo internazionale la proprietà intellettuale derivata dal manga di Akira Toriyama non ha pari, tanto che la vendita delle licenze estere porta nelle casse di Toei ben 7.4 miliardi di yen (contro però gli 8.1 miliardi del precedente anno) in patria risulta invece ben staccata dal fenomeno One Piece. Un motivo lo possiamo naturalmente ricondurre all'assenza dagli schermi dell'anime dal 2018, un fattore che se unito alla decrescita a cui è andata incontro la controparte cartacea negli ultimi periodi (anche se per noi il manga di Dragon Ball Super ha elevato la saga di Super Hero) mostra la centralità di cui una serie animata gode ancora presso le menti degli spettatori, soprattutto per quel che riguarda l'attivazione dei processi di fidelizzazione che porta, come logico che sia, i consumatori ad investire tempo e denaro su un determinato prodotto dello studio.

Ecco allora spiegata anche la necessità di Toei e di Toriyama di realizzare nel 2024 una nuova serie con protagonisti i saiyan. In questo senso Dragon Ball Daima non ha solo l'occasione di rifondare la mitologia di Dragon Ball, ma potrebbe anche riportare il franchise al centro delle strategie di consumo dei giapponesi, in modo da rendere anche i neofiti (o coloro che non hanno formato le loro prime esperienze spettatoriali sull'opera di Toriyama) fidelizzati al mito di Dragon Ball.

Per quanto invece concerne la serie adattata dal manga di Oda, è chiaro che l'aumento vertiginoso dei ricavi esteri sia da addurre ad alcuni specifici fenomeni (soprattutto culturali) a cui sta andando incontro il franchise nei territori internazionali: da questa prospettiva l'arrivo dell'anime di One Piece su Netflix appare non solo come l'ennesimo tassello delle strategie di legittimazione del gigante dello streaming nel mondo dell'animazione giapponese, ma è il segno stesso dell'alone di sacralità di cui l'opera di Oda gode presso gli appassionati di anime in tutto il mondo.

Un fattore, questo appena delineato, che da un lato porta il racconto dei Mugiwara a porsi quale erede diretto del manga di Toriyama, e dall'altro conferma una chiara verità: cioè che ormai One Piece e Dragon Ball sono destinati a coabitare l'Olimpo degli shōnen.