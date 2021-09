ONE PIECE: la crescita di Momonosuke, l'importanza del piccolo Kozuki nella guerra di Wano

La guerra per la supremazia di Wano continua ad infiammare Onigashima. Mentre le Ali del Re dei Pirati sono impegnate in uno degli scontri più intensi del conflitto, Luffy sembra essersi completamente ripreso, ed è pronto a tornare sull'isola per un rematch con l'Imperatore Kaido. Per farlo però ha bisogno di un aiuto da parte del "piccolo" Momo.

La tavola conclusiva del capitolo 1022 aveva mostrato proprio Momonosuke chiedere disperatamente a Shinobu di utilizzare i poteri del suo frutto del diavolo per farlo diventare adulto, e consentirgli così di assumere la forma di un drago abbastanza grande e potente da poter scortare il capitano dei Mugiwara sulla superficie di Onigashima. Nonostante l'animata discussione la kunoichi ha desistito e nella parte finale del capitolo 1023 Oda ci ha mostrato la nuova, straordinaria, trasformazione di Momo.

Raggiunta l'età di 28 anni, Kozuki è finalmente in grado di diventare un drago adulto. Nella tavola, che potete vedere nel post in calce, un utente ha addirittura immaginato che il mangaka abbia ideato il design della forma draconica di Momo più di 700 capitoli fa, precisamente nella splash page che introduceva il capitolo 310, dal titolo Groggy Ring, ambientato durante il Davy Back Fight.

Una decisione quella del piccolo Momo che lo rende ancora una volta uno dei protagonisti assoluti del conflitto. Come anticipato da Shinobu, la sua mentalità e carattere sono rimasti gli stessi, ma il suo corpo, la sua forza e le sue capacità sono migliorate. Kozuki Momonosuke è pronto a scortare Luffy verso Kaido, e potrebbe rivelarsi ancor più determinante in altre fasi della guerra.

