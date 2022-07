ONE PIECE: la crescita di Sanji come cuoco nell'ultimo capitolo dello spin-off

Il 25 luglio 2022, dopo quattro anni dall’uscita del primo capitolo, si è concluso lo spin-off Shokugeki no Sanji, dedicato al cuoco dei mugiwara di ONE PIECE. Nel capitolo conclusivo, “Second in Command”, gli autori hanno voluto creare un vero e proprio omaggio a Sanji, ripercorrendo la sua carriera e lasciano i lettori con uno sguardo al futuro.

In diverse occasioni Yuto Tsukuda e Shun Saeki, autori del simpatico Food Wars, hanno più o meno direttamente omaggiato l’epopea piratesca ideata da Eiichiro Oda, con numerosi riferimenti ad eventi accaduti nel manga originale, e ovviamente nella parte conclusiva non potevano che donare spazio anche al Sanji quarantenne apparso in una delle SBS del sensei Oda. Quando una cliente chiede al giovane cuoco di prepararle qualcosa di speciale, e successivamente lei assaggia il piatto di Sanji, i lettori vengono portati nel futuro, nelle visioni della donna in questione.

Ed è proprio in questa circostanza, che potete vedere anche nelle tavole riportate in calce nel post di @sanjiluvbot, che ai lettori viene presentato il Sanji del futuro, un cuoco affermato, con i capelli molto più lunghi e mossi rispetto al passato. Si tratta della prima apparizione ufficiale del design di Sanji adulto, per quanto si tratti di uno spin-off.

