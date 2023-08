ONE PIECE: Crocodile e Doflamingo diventano personaggi di Jojo in questa fanart stilosa

La Flotta dei Sette è un gruppo di pirati che, nel corso della storia, cambia diverse volte prima della sua abolizione. Gli Shichibukai di ONE PIECE più famosi hanno affrontato diverse volte Rufy e la sua ciurma durante il viaggio dei protagonisti verso Laugh Tale, ma ce ne sono due in particolare che hanno costituito una minaccia seria.

Donquixote Doflamingo e Sir Crocodile sono due dei più memorabili antagonisti dell'universo di ONE PIECE. Entrambi condividono caratteristiche di astuzia, ambizione e manipolazione che li rendono figure intriganti e pericolose, e non a caso sono stati i due membri della ex Flotta dei Sette che hanno messo le mani su un regno spodestandone i sovrani, per poi controllare con il terrore l'area così da realizzare i propri loschi piani senza alcun impedimento, salvo poi venire battuti da Rufy e finire al livello 6 di Impel Down.

Doflamingo è un pirata noto per il suo sorriso beffardo e per il suo potere del Frutto del Diavolo Filo Filo, che gli conferisce il controllo su corde invisibili. Sir Crocodile, invece, è l'ex Shichibukai e governante del deserto Alabasta, almeno fino all'arrivo di Rufy e compagni che hanno distrutto la sua dittature. I due design dei personaggi sono ben noti, e se invece venissero modificati?

Hirohiko Araki, l'autore di Le Bizzarre Avventure di Jojo, è noto per il suo stile distintivo di disegno. I suoi personaggi sono caratterizzati da fisici slanciati, pose dinamiche e dettagli intricati. Questo stile unico è diventato un marchio di fabbrica e ha influenzato molti altri autori di manga e fumetti. E un fan, K164, ha deciso di realizzare una fan art con Crocodile e Doflamingo in posa e stile Jojo. Con i loro abiti che sono naturalmente perfetti per lo stile di Araki, i due ricevono anche uno stand a testa, rappresentazione dei loro Frutti del Diavolo.