ONE PIECE: Crocodile diventa una magnifica figure da collezione

Tra l'infinità di merchandise dedicato all'universo di ONE PIECE c'è una speciale collezione di action figure che riproducono in maniera estremamente fedele il design dei personaggi più amati dai fan, si tratta della linea di prodotti Portraits of Pirates, realizzata da Megahouse, che durante il MegaHobby Expo 2020 ha presentato altre figure.

Tra i numerosi annunci quello più significativo è probabilmente il P.O.P. dell'ex presidente della Baroque Works, nonché ex membro della Flotta dei Sette, Sir Crocodile. Un pirata estremamente abile, che grazie al potere derivato dal Frutto del Diavolo Sand Sand, di tipo Rogia, riesce facilmente a creare situazioni a suo favore durante i combattimenti, e a sorprendere gli avversari che non sono a conoscenza di tali abilità.

Come potete vedere nel post presente in fondo alla pagina, condiviso da @MechanicalJapan su Twitter, Crocodile ha preso forma in una straordinaria figure della serie MAS-MAXIMUM di P.O.P., alta circa 26 centimetri, e caratterizzata da una minuziosa cura nei dettagli, soprattutto nel modo di rappresentare la sabbia. Per chi fosse interessato al pezzo da collezione in questione, sappiamo che sarà disponibile a partire da luglio 2021, ma i pre ordini e informazioni riguardanti il prezzo purtroppo non sono ancora stati rivelate.

