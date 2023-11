ONE PIECE, crollano le vendite del manga: Egghead non sta convincendo?

Lo status d'iconicità raggiunto da ONE PIECE rende lo shonen di Eiichiro Oda una delle più seguite e popolari di sempre. Tuttavia, ultimamente la serie manga sta facendo registrare un calo drastico che non si vedeva da oltre un decennio. Che la Saga dell'Isola del Futuro e l'avventura a Egghead non stiano convincendo i lettori?

Se l'anime di ONE PIECE sta portando Bandai a crescere ulteriormente, come emerso dall'ultimo report fiscale, lo stesso non si può dire del manga. Oltrepassate le 500 milioni di copie di ONE PIECE sul mercato, da qualche tempo a questa parte la serie non sta vivendo il suo periodo migliore.

Come indicato dall'insider @OP_SPOILERS2023 sul social X, ONE PIECE Volume 107 ha venduto 890 mila copie nella prima settimana di uscita in Giappone. Se questo dato potrà sembrarvi impressionante, vi basti pensare che l'ultima volta che un tankobon della serie ha venduto meno di 1 milione di copie è stato con il volume 101. Stando a quanto indicato, il motivo di questo calo non sarebbe da ricondursi alla Saga dell'Isola del Futuro, che ci sta regalando rivelazioni importanti ai fini della trama, ma piuttosto a motivi di marketing. ONE PIECE Volume 107 non è stato promosso a dovere rispetto alle uscite precedenti. Inoltre, il PV con Mackenyu che legge ONE PIECE Volume 107 non è abbastanza accattivante da attirare acquirenti.

A ogni modo, anche il Volume 106 di ONE PIECE non naviga nell'oro. Dopo quattro settimane dall'uscita, il tankobon non ha raggiunto il milione e mezzo di copie vendute. L'ultima volta che ciò accadde fu con il volume 50 nel 2008. Tenuto conto di ciò, si può dire che i due volumi di Egghead Island sono quelli che più hanno deluso i lettori nipponici.