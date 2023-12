One Piece: sarà la Cross Guild di Buggy a trovare l'ultimo Road Poneglyph?

In One Piece la rotta per Laugh Tale non è mai stata così vicina dall'essere individuata, e l'elemento che accomuna i destini dei Quattro Imperatori è proprio la ricerca dell'ultimo Road Poneglyph. La sua ubicazione non è ancora certa, ma è logico che chi lo troverà avrà la possibilità di avvicinarsi all'isola, a cui potrebbe giungere per primo proprio Buggy.

Secondo alcune speculazioni che stanno ottenendo sempre più risonanza tra le community online di One Piece, ad individuare per primo l'ultimo Poneglyph non sarà Rufy e la sua ciurma, ma il capitano della Cross Guild. E i motivi, almeno seguendo le considerazioni di alcuni lettori, sarebbero da individuare (il condizionale è d'obbligo) sia nella rete di potere ed informazioni che Buggy e i suoi uomini hanno messo in campo sin dalla fondazione della gilda, sia nella capacità della Cross Guild di aggregare attorno a sé molti dei personaggi più influenti del Nuovo Mondo.

Proprio come per la recente teoria formulata dagli appassionati di One Piece sul legame tra Saturn e la malattia di Bonney, anche in questo caso occorre sottolineare che ciò che si andrà qui a coprire è frutto di speculazioni arbitrarie da parte di utenti/fan delle community online del manga, motivo per cui vanno considerate con la cautela del caso, e non di certo come riflessioni dogmatiche.

Detto questo, secondo il parere di alcuni lettori, per individuare chi tra gli Imperatori ha maggiori possibilità di trovare l'ultimo Road Poneglyph, basterebbe guardare ai tre elementi che hanno reso Roger il Re dei Pirati: ricchezza, fama e potere. In questo senso, l'unica ciurma (o meglio, compagnia) che può aspirare a replicare in misura simile o eguale questi fattori è proprio la Cross Guild. Per quanto concerne i beni economici, la gilda capitanata da Buggy avrebbe accesso più di altre ciurme ad un capitale potenzialmente infinito, data la tempestività con cui ha messo in campo un sistema di taglie sui marines, che potrebbe portare tra le sue fila un quantitativo altissimo sia di uomini che di denaro.

Inoltre, dal momento che Buckingham Stussy ha posto una taglia su Ryokugyu per salvare Weevil, molti pensano che sarà lo stesso Mihawk a riscuoterla, in modo tale da stabilire una connessione privilegiata con un personaggio influente come l'ex piratessa dei Rocks. E dato che Stussy è un ex membro della MADS – e quindi probabile collaboratrice della Neo-MADS fondata da Caesar e Judge – ecco che una sua eventuale complicità con la compagnia potrebbe portare la Cross Guild a stipulare un'alleanza cardine con l'organizzazione in questione, che metterebbe Buggy nella posizione migliore per cercare l'ultimo Road Poneglyph.

Per molti, inoltre, questo fantomatico Road Poneglyph si troverebbe nelle mani del misterioso “Uomo dalla cicatrice fiammeggiante”, già citato da Kidd nel capitolo 1081. E dal momento che la Cross Guild ha codificato un'intensa rete di conoscenze e relazioni militari lungo tutti gli angoli del Nuovo Mondo, ecco che Buggy avrebbe la possibilità, più dei restanti Imperatori, di individuare l'ubicazione di quest'uomo, la cui identità - sempre secondo alcuni fan - sarebbe riconducibile a quella dello shichibukai che ha lasciato il posto a Kuma dopo essere stato sconfitto in One Piece da Ace.

È logico che queste appena illustrate siano considerabili come pure e semplici speculazioni. Per il futuro prossimo di One Piece Oda ha anticipato una battaglia imminente tra due Imperatori, che potrebbe riguardare proprio l'individuazione dell'ultimo Road Poneglyph. Magari già sull'isola di Elbaf.