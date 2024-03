ONE PIECE, dalla Cross Guild a Kuma: le spassose rivelazioni delle SBS del Volume 108

La Shitsumon o Boshu Suru è una rubrica speciale inclusa in ciascun volumetto di ONE PIECE nel quale Eiichiro Oda risponde, tra il serio e lo scherzoso, a domande sui contenuti e personaggi della sua serie. Vi abbiamo parlato della storia di Mihawk nelle SBS di ONE PIECE 108, ma non c'è solo il background del più forte tra gli spadaccini.

L'uscita dei volumetti cartacei di ONE PIECE è attesa da tutti gli appassionati per le SBS. Ciascun tankobon del manga include una sessione di domande e risposte con l'autore, che tavolta si rivelano fonte di preziose informazioni e simpatici dettagli sul mondo dei pirati. In attesa dell'uscita italiana, ecco le SBS del volume 108 di ONE PIECE .

Oda confirms it was indeed Hajrudin, Gerth, and Goldberg (current New Giant Warrior Pirates) who rescued the library of Ohara#OnePiece #SBS108 pic.twitter.com/HWhUn6wLBX — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) February 29, 2024

The name of the Cross Guild ship is "Big Top Blaster" (ビッグトップブラスター号) #OnePiece #SBS108 pic.twitter.com/TfGvlFanBx — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) February 29, 2024

Oda reveals the hobbies of SWORD members:

Drake: Reptiles, Astrophysics

Kujaku: "Taming" others, Making sweets

Grus: Solo camping, Dancing

Koby: Sea fishing, Training

Hibari: Photography, Pouch collecting

Helmeppo: Fashion, Walk and Eat#OnePiece #SBS108 pic.twitter.com/rq4GOtIqqP — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) February 29, 2024

Oda reveals that the bear ear-like things that come out of Kuma's head are actually just his bed hair #OnePiece #SBS108 pic.twitter.com/SaW1gENIX1 — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) February 29, 2024

Oda mentions how there are no traditional civilians on Hachinosu, but former criminals run the local establishments. Though the island may be lawless, its criminals still follow some rules #OnePiece #SBS108 pic.twitter.com/06jj8jhetF — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) February 29, 2024

Oda does confirm that she is indeed the member of Tsuru's squad we saw in Law's flashback (and later in present Dress Rosa)!https://t.co/GUheVe0P0q pic.twitter.com/4NMWwUfTLu — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) February 29, 2024