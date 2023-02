ONE PIECE e una curiosità sui Cinque Astri di Saggezza: Shanks è meglio di Akainu?

La traduzione non è mai facile, specie se poi è necessario attuarla partendo da lingue molto distanti dalla nostra. E in questo senso, il giapponese è una delle più lontane. Essendo una lingua ricca di significati, con tanti modi di parlare, suffissi e altro ancora, permea anche i manga, e ONE PIECE ne è un importante esempio.

Tra giochi di parole, traslitterazioni, intercalari, modi di parlare particolari e molto altro ancora, Eiichiro Oda si è spesso divertito nel dare carattere a un personaggio o a un gruppo di persone tramite elementi che vengono completamente persi nelle traduzioni in lingue occidentali, che sia l'inglese o l'italiano. Talvolta accade che ci siano traduzioni sbagliate in ONE PIECE, altre che invece ci siano significati non traducibili, come quanto rivelato da Sandman, sempre attento alle questioni che riguardano ONE PIECE.

In questo tweet, il fan analizza per bene il modo di parlare dei Cinque Astri di Saggezza. In giapponese ci sono dei modi di parlare diversi a seconda se l'interlocutore ha rispetto per la persona con cui sta parlando oppure no, e questa discrepanza diventa molto visibile quando si tratta di Shanks e Akainu. Quando parlano con Shanks, i cinque anziani usano il termine "kimi" (君), un pronome usato per una persona di cui si ha rispetto; il contrario accade per Akainu e il suo "omae" (お前), un modo molto rozzo per dare del tu. In sostanza, i Cinque Astri di Saggezza rispettano più Shanks che Akainu, nonostante il primo sia un pirata mentre il secondo il capo della marina.

Può essere una scelta voluta per indicare qualcosa che ancora non sappiamo per bene su Shanks, che lo eleva rispetto a una persona normale? E sapevate che c'è una possibile traduzione dietro il tesoro One Piece?