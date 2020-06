ONE PIECE: un curioso dettaglio sui genitali di Hody Jones

L'immaginario di ONE PIECE è caratterizzato da tanti poteri tutti diversi tra loro, alcuni dei quali in grado persino di modificare fortemente le caratteristiche fisiche del suo possessore. Inevitabilmente, ciò influenza persino i genitali dei personaggi. Ma cosa accade, invece, quando le differenze dipendono dalle proprie origini?

Eiichiro Oda, in più occasioni, ha dimostrato di non avere alcuna remora nel parlare con i suoi fan di argomenti anche piuttosto delicati. Qualche tempo fa, infatti, il sensei ha confermato ai propri lettori che, grazie ai poteri del frutto del diavolo, anche il pene di Jozu diventa di diamante. In occasione di una vecchia SBS risalente al volume 75 di ONE PIECE, un fan ha chiesto a Oda se anche Hoody Jones, proprio come gli squali, avesse ben due genitali.

Per chi non lo sapesse, infatti, gli squali hanno due organi genitali proprio per rendere più semplice l'accoppiamento con uno squalo femmina, in quanto il rapporto è talmente brusco che può capitare la rottura di uno dei due apparati. Ad ogni modo, particolarmente sorpreso, il sensei ha risposto così:

"NE HANNO DAVVERO 2?! Gli squali ne hanno proprio 2?! Caspita, non lo sapevo. E sono pure conosciuti per questo?! Ne ho disegnati tanti di squali nella mia vita, ma vi giuro che non ne avevo idea. Ti ringrazio davvero. Se fosse davvero così, allora anche Hoody ne ha 2. Proprio così, ha due peni. Comunque, onestamente, penso che a me ne basti uno solo."

