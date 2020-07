ONE PIECE: data di uscita e previsioni del capitolo 986

Su MangaPlus abbiamo potuto leggere appena domenica ONE PIECE 985, con tanti risvolti imprevisti e un grande piano di cui è protagonista Kaido. E ovviamente i fan non vedono l'ora di scoprire cosa li attenderà successivamente. Purtroppo però Weekly Shonen Jump deve osservare una settimana di pausa e con esso anche ONE PIECE.

Archiviati i 23 anni di ONE PIECE, la rivista osserva una settimana di pausa già programmata da qualche mese e imposta probabilmente dal Coronavirus. La data ufficiale giapponese di ONE PIECE 986 è infatti il 3 agosto (domenica 2 agosto per MangaPlus). Scopriremo altri risvolti del piano di Kaido solo tra due settimane. Ma cosa potrà mai raccontare Eiichiro Oda nel prossimo capitolo?

Sono tanti i fronti coinvolti che sembrano poter ricevere un approfondimento o una focalizzazione particolare. Inevitabilmente, al centro degli eventi ci sono Rufy e Yamato che, dopo essere caduti dal sottotetto, sembrano voler andare verso il patibolo per salvare Momonosuke. È impensabile che il duo riesca a raggiungerlo in così breve tempo e soprattutto caricando a testa bassa considerata la presenza di due imperatori e tre calamità nei paraggi, oltre ai migliaia di pirati presenti.

Per questo sarà fondamentale riunire un attimo tutte le forze alleate: sarà necessario scoprire l'esito della battaglia tra Kikunojo e Kanjuro. Il primo aveva la lama insanguinata e stava piangendo, forse per il dolore di aver dovuto uccidere un vecchio amico con cui ha condiviso tante esperienze, seppur false. Improbabile che uno dei Nove Foderi Rossi sia stato invece ucciso off screen da Oda, considerata la loro importanza nella storia.

Infine è giunta ora di rivedere anche Kidd e la sua ciurma in azione, ma anche Sanji che sembra essere scampato alla furia di Big Mom che ha coinvolto solo Nami e Carrot. Voi cosa vi aspettate da ONE PIECE 986?