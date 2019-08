ONE PIECE: il databook Vivre Card rivela altri dettagli su Big Mom, Katakuri e i Vinsmoke

Mentre va in scena l'arco di Wanokuni nel manga, arco di Wanokuni nel manga, il databook Vivre Card ci riporta alla saga precedente, quella che ha visto Rufy e compagni affrontare Big Mom nell'arcipelago di Tottoland. Come al solito, ci sono tantissime nuove informazioni non date durante la storia principale che faranno gola ai fan di ONE PIECE.

Come sempre, The Library of Ohara ha raggruppato gran parte di queste informazioni sugli ultimi personaggi introdotti di ONE PIECE. Si parte dalle altezze, stavolta tutte elefantiache e con ben pochi umani di stazza normale. Si parte dall'enorme King Baum, di 23,40 metri, passando per i 3 metri di Morgans e i 2,72 metri di Jajji Vinsmoke, finendo con Pudding, alta solo 1,66 metri, e Streusen, il piccolo chef di 1,40 metri.

Si passa poi alle informazioni sui luoghi di nascita, che conferma che Big Mom è nata sulla Grand Line, mentre i suoi figli in varie zone, ai cibi preferiti e le età, con Morgans che si rivela essere un 53enne. Arrivano poi le informazioni specifiche sui personaggi: Big Mom non è menzionata come l'omicida di Caramel, con quest'ultima che sembra essere semplicemente dichiarata "scomparsa", senza alcun riferimento a un possibile atto di cannibalismo.

Streusen è stato la pietra angolare dell'impero di Big Mom, con questa che da giovane era una donna davvero avvenente, regredendo tuttavia a un aspetto simile al suo stato infantile con l'età. La sua taglia è enorme, ma non è stata rivelata, a differenza di quella dei suoi figli. Possiede tutte e tre le tipologie di Haki e ha dato ai suoi due spiriti, Zeus e Prometheus, alcune qualità, con Zeus dà priorità alla sazietà e al cibo piuttosto che alla lealtà. Prometheus originariamente era stato pensato per avere un paio di baffoni enormi. Tuttavia, tra questi non viene mai menzionato Napoleon, che potrebbe celare ancora dei segreti che Oda non vuole rivelare.

Perospero invece è nato in un porto casuale e non menzionato. È un perfezionista che sa usare sia l'Haki dell'Osservazione che quello dell'Armatura e ha una taglia di 700 milioni di Berry. Il databook Vivre Card menziona anche la storia di Katakuri, svelata qualche giorno fa. Charlotte Daifuku e Charlotte Oven hanno entrambi una taglia di 300 milioni, mentre Mont d'Or ne ha una da 120.000.000.

Ritorna anche Craker, uno dei Dolci Comandanti e prima vittima illustre di Rufy a Totland. La sua spada, Pretzel, è davvero unica essendo una Meito, ovvero una spada di eccellente fattura. Pudding invece è descritta come la "tsundere definitiva" e doveva apparire un po' più cattiva fin dall'inizio. Smoothie invece va molto d'accordo con i suoi gemelli e originariamente doveva avere un frutto del diavolo diverso.

Sono poi menzionati i Vinsmoke, classificati come "umani alterati" e non come cyborg. I loro colori dipendono dalle alterazioni genetiche che hanno subito ad eccezione di Sanji, che ha il colore di capelli originale e simile a quello del padre Jajji. In origine, Oda aveva pianificato di far apparire ben cinque Vinsmoke in ONE PIECE ma introducendo Goji, un quinto fratello che fosse il gemello di Yonji. Tuttavia ha poi scartato l'idea viste le difficoltà col design di Yonji.

Per quanto riguarda Reiju, invece, non è noto se la ragazza possiede un Frutto del Diavolo. Infatti le nuove informazioni sembrano indicare una capacità genetica di manipolazione del veleno, rendendo quindi non sicura la capacità di un frutto. La ragazza aveva quasi perso le emozioni così come i fratelli, ma la madre, Sora, è stata un'ancora di salvezza per lei, restituendole un minimo di umanità.

Nelle altre informazioni, viene menzionato il frutto del diavolo di Morgans, infine altre informazioni su Pound, che sembra essere morto, Praline, una delle più giovani ma più alte figlie di Big Mom e sposa di Aladdin, e Gerd, la gigante che aiutò molto Madre Caramel ad allevare i piccoli. Siete felici di tutte queste nuove informazioni sul mondo di ONE PIECE?