Vivrecard, il nuovo databook di ONE PIECE, ci aggiorna su Barbabianca

Barbabianca è morto da tempo in ONE PIECE, ma il suo ricordo è ancora vivido nei fan di mezzo mondo. Ora, il databook Vivrecard ha aggiornato la scheda del defunto Imperatore con nuove informazioni sul suo passato, i suoi poteri e le abilità che ne hanno fatto una delle figure di spicco del Nuovo Mondo.

Eccoci ancora qui a riportare le informazioni contenute nel nuovo databook di ONE PIECE, Vivrecard, volume speciale che approfondisce le schede di molteplici personaggi del manga. Tra le vari informazioni riportate, alcune delle più interessanti riguardano il defunto Imperatore Barbabianca, e di seguito potete trovare ciò che si è potuto apprendere dalla lettura del databook (e nel capitolo 909):

EDWARD NEWGATE "BARBABIANCA" - Barbabianca è nato a Sphinx Island, nel Nuovo Mondo (la stessa isola in cui si trova Marco nel capitolo 909). A causa della mancata protezione da parte del Governo Mondiale (dovuta alla povertà dell'isola), la patria di Barbabianca si riempì presto di orfani, tra i quali il futuro Imperatore. Edward Newgate ottenne il titolo di più forte del mondo ben prima della Grande Era della Pirateria, perché aveva l'abilità e il potere di distruggere il mondo (solo in riferimento al suo titolo).

Barbabianca ha sempre avuto la regola di non toccare ciò che i suoi nemici avevano di più caro (il loro "tesoro"), perché conosceva a fondo l'importanza che qualcosa o qualcuno possono avere per tutte le persone, compresi i suoi avversari. Sin dalla gioventù, Barbabianca capì che la vera ricchezza andava oltre l'oro e i gioielli, e che in realtà fosse qualcosa di più intangibile. Per lui, il vero tesoro erano la libertà di governare i mari e l'amore della sua famiglia, soprattutto perché non ne aveva mai avuta una.

Edward salpò per il mare in giovane età, e militò in varie ciurme pirata. Qualche anno prima di fondare la ciurma dei Pirati di Barbabianca, il defunto Imperatore si unì a "un certo gruppo di pirati", e la scheda suggerisce che fossero i Rokcs (cosa che implica quindi anche la presenza di Bakkin, la madre di Edward Weeble). Fu solo dopo tutto questo (ma prima di fondare la sua ciurma) che Newgate iniziò a farsi chiamare Barbabianca.

La scheda conferma che poteva utilizzare tutti i tipi di Ambizione.

Barbabianca è stato una figura cardine per il futuro di ONE PIECE, e in una sola saga è riuscito ad imporsi come uno dei personaggi migliori del manga. La sua morte è stato un evento catastrofico per il Nuovo Mondo, così come quella di Ace lo è stata per Rufy, e la sua scomparsa ha ridefinito del tutto gli equilibri: Barbabianca aveva davvero il potere di distruggere (o cambiare) il mondo... e lo ha fatto.