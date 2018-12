ONE PIECE: il databook Vivrecard conferma lo status di Jinbe e Bibi

Il manga di ONE PIECE è una realtà pulsante stracolma di informazioni e personaggi in continua crescita. Per permettere ai lettori di restare al passo con i continui cambiamenti, Oda ha curato svariati databook legati al suo manga, e l'ultimo rilasciato in Giappone, Vivrecard, conferma status, poteri e abilità di molti, moltissimi personaggi.

Vivrecard, l'ultimo databook di ONE PIECE rilasciato da poco tempo nel Sol Levante, è una vera e propria bibbia di informazioni legate all'enorme ventaglio di personaggi apparsi nel manga nell'arco di più ventun'anni di pubblicazione.

Come detto in apertura, il mondo - ancor meglio l'universo - di ONE PIECE è una realtà in continua espansione, e come tale, nulla di ciò che si trova al suo interno rimane uguale, né lo status quo, né i personaggi. Ogni nuova saga o arco narrativo, infatti, aggiungono un tassello all'enorme puzzle di Eiichiro Oda, ma alle volte, il repentino arrivo di nuove informazioni e la miriade di nuovi volti che ci vengono presentati sono davvero difficili da ricordare.

Ecco allora che Oda, nel corso degli anni, ha curato una serie di databook per permettere ai suoi fidati lettori di conoscere tutto (ma proprio tutto) lo scibile della sua opera, e l'ultimo in ordine di tempo, cioè Vivrecard, arricchisce le schede personali di molteplici comprimari, tra cui Jinbe e la principessa Bibi Nefertari.

Come riportato nel nuovo databook, infatti, lo status di entrambi i personaggi citati è stato confermato, e Jinbe è divenuto ufficialmente il decimo membro della ciurma di Cappello di Paglia (per chi ancora avesse qualche dubbio in merito), mentre Bibi è divenuta a tutti gli effetti un ex membro dei Mugiwara (il tredicesimo per l'esattezza). Di seguito potete trovare le schede tradotte.

JINBE - Jinbe è ufficialmente il decimo membro dei Pirati di Cappello di Paglia, il timoniere della ciurma, e quindi i posti liberi nei Mugiwara sono rimasti solo tre. Il suo ruolo da timoniere si deve alla sua enorme capacità di governare la nave nonostante le correnti avverse e gli ostacoli che interferiscono con la navigazione.

La sua taglia attuale è di 438 milioni di Berry, ed è la più alta della ciurma dopo quella di Rufy. Inizialmente, Jinbe doveva essere un villain, ma Oda ha cambiato idea in corso d'opera, stravolgendo completamente il personaggio che aveva in mente agli albori.

La sua forza risiede nel Karate degli Uomini Pesce, di cui è un maestro assoluto. La sua capacità con questo stile di lotta è talmente elevata da avergli permesso di sbalzare via Big Mom, un'Imperatrice, con un solo colpo (capitolo 890). Jinbe può utilizzare sia l'Ambizione dell'Armatura sia quella della Percezione. Non è specificato se sia un utilizzatore dell'Ambizione del Re Conquistatore.

BIBI NEFERTARI - Bibi è ufficialmente considerata un ex membro dei Mugiwara dato che ha fatto parte della ciurma per un breve periodo di tempo (non poi così breve). Occupa la tredicesima posizione (l'ultima) all'interno del gruppo, il che indica che in futuro si potrebbero aggiungere altri due membri alla ciurma di Cappello di Paglia, ma i membri 11 e 12 potrebbero essere benissimo la Merry e la Sunny (il databook enfatizza molto il fatto che Bibi sia un membro della ciurma).

Vivrecard conferma dunque che Jinbe e Bibi sono a tutti gli effetti dei Mugiwara, e suggerisce che nel futuro di ONE PIECE potremmo vedere altri due membri unirsi alla ciurma di Rufy.