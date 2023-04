ONE PIECE, i dati di vendita incredibili in Francia: i numeri da capogiro del 2022

Ormai da tantissimi anni è noto che ONE PIECE sia un fenomeno nelle vendite. In Giappone è un dato di fatto, dato che il manga ha vinto un Guinness World Record in proposito e ogni anno riesce a realizzare vendite che raggiungono quasi sempre le dieci milioni di copie, piazzandosi nelle prime posizioni in classifica.

Nel 2022, in Giappone ONE PIECE ha venduto ben 10,3 milioni di copie, dati ben conosciuti grazie alle classifiche annuali Oricon che illustrano la situazione sul mercato nipponico. Tuttavia, non è mai noto quali siano i numeri degli altri paesi, cosa che non permette di rendersi conto di quanto stiano crescendo i manga nell'ultimo periodo negli Stati Uniti d'America e, soprattutto, in Europa. Nel nostro continente c'è un paese che più di tutti conferma di essere ben piazzato in queste classifiche.

La Francia è il paese europeo che legge più manga, e ormai è cosa ben nota. Questo permette alle case editrici di realizzare anche campagne promozionali di grande impatto. Come confermato da Artur, inoltre, le vendite di ONE PIECE in Francia sono elevatissime. Secondo i dati da lui proposti, ONE PIECE ha venduto ben 6,7 milioni di copie oltralpe nel 2022, battendo nettamente le 540.000 copie vendute negli Stati Uniti d'America. Si tratta di numeri da capogiro e che fanno impallidire anche alcuni manga venduti in Giappone.

Non è un caso quindi che fuori le fumetterie francesi e i negozi specializzati ci sia stata una grande coda per il volume 100 di ONE PIECE. La popolarità di ONE PIECE ovviamente è solo la punta dell'iceberg, con il mercato dei manga diventato estremamente redditizio.