ONE PIECE: sarà davvero Elbaf la prossima saga del manga? Ecco perché no

Le conseguenze dell'Incidente di Egghead di ONE PIECE si avvicinano. La Saga dell'Isola del Futuro è arrivata al suo climax e presto troverà una conclusione. Tutto sembra suggerire che il prossimo arco narrativo di ONE PIECE sarà a Elbaf, ma ne siamo davvero così sicuri?

Il prossimo capitolo di ONE PIECE potrebbe dare il via a una grande battaglia tra Mugiwara e Astri di Saggezza. Con un Buster Call in corso, Vegapunk che ha affrontato le conseguenze dello studio del Secolo Vuoto e i Gorosei riuniti, fuggire da Egghead sembra quasi impossibile. La situazione che si sta delineando appare dolorosa. Con l'aiuto dei Pirati Giganti Dorry e Broggy – e forse del robot gigante dormiente -, Rufy affronterà gli Astri di Saggezza permettendo la fuga alla sua ciurma.

Da tempo Eiichiro Oda ha fatto di tutto per lasciar intendere che la prossima saga di ONE PIECE sarà ambientata a Elbaf. Non vi sembra un troll da parte dell'autore, sempre pronto a nascondere anche i dettagli meno importanti? Elbaf potrà essere la saga simbolo di ONE PIECE, ma forse non è ancora il momento di approdare sull'isola dei Giganti.

Con l'uscita di ONE PIECE 1110 scopriremo se Rufy attende un destino nefasto, oppure no. Secondo l'opinione di numerosi appassionati, nonostante il potentissimo Gear 5th e gli alleati già citati, l'Imperatore pirata soccomberà ai Gorosei. Cappello di Paglia verrà forse arrestato e portato a Mary Geoise, sotto la custodia degli Astri e di Imu. La prossima, dunque, potrebbe essere una saga in pieno stile Marineford, un arco di salvataggio in cui i Mugiwara, forse supportati dall'Armata Rivoluzionaria di Dragon, combatteranno per la libertà del loro capitano.

Elbaf è una tappa obbligatoria per ONE PIECE, ma non necessariamente la prossima. Probabilmente sull'isola dei giganti si trova la libreria di Ohara, dove Robin e gli altri potranno studiare e comprendere la verità sul Governo Mondiale, ma forse anche l'ultimo Road Poneglyph necessario per arrivare a Laugh Tale. Eiichiro Oda ci ha fornito troppi indizi su Elbaf e potrebbe spiazzare i suoi lettori con questo stratagemma. Se la storia andasse come abbiamo provato a immaginare, allora Elbaf diventerà una destinazione concreta solamente una volta che i Mugiwara libereranno Rufy.