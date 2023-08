ONE PIECE: quanto è davvero forte Garp? Il punto sul nonno di Rufy

Ci sono tanti personaggi forti in ONE PIECE, in grado di modificare l'ambiente circostante e di abbattere personaggi di ogni tipo. Gli imperatori, i ranghi più alti della marina, cacciatori di taglie, ex membri della Flotta dei Sette, personaggi del Governo Mondiale e via dicendo, sono tante le figure in grado di cambiare questo mondo.

Una figura che è stata sottovalutata più volte a causa dell'età, e per il fatto che non era mai stato visto davvero in battaglia, è Monkey D. Garp. Il nonno di Rufy apparve per la prima volta diversi anni fa e già mostrò di avere qualche dote particolare. La sua forza bruta e la sua fama lo precedevano, ma soltanto di recente c'è stato modo di conoscere appieno le sue capacità.

Con l'invasione di Hachinosu, Garp ha affrontato Kuzan, Sanjuan Wolf, Avalo Pizarro, Shiryu e Vasco Shot, ovvero alcuni dei pezzi grossi della ciurma di Barbanera. Pur non essendo propriamente da solo, ciò ha fatto capire quanto è forte davvero Garp. Il vice ammiraglio di ONE PIECE è stato più volte scelto per fare da ammiraglio e, in tanti frangenti, probabilmente avrebbe potuto fare carriera arrivando anche a occupare lo scranno più alto. Tuttavia, non ha mai voluto farlo per evitare di essere controllato dai Draghi Celesti.

Non è infatti un caso se Monkey D. Garp ha una taglia altissima secondo Cross Guild, una taglia in grado di pareggiare quella di un ammiraglio, e ciò vuol dire che Garp è forte almeno quanto un ammiraglio al momento, nonostante la vecchiaia. Il suo pugno infatti è ancora micidiale e devastante, e lo stesso vale per il suo Haki. In sostanza, Garp è uno dei personaggi più forti di ONE PIECE e ha dovuto cedere soltanto dopo una battaglia che lo ha visto in inferiorità numerica e costretto a difendere i suoi alleati. L'età poi fa la sua parte, e questo lo pone soltanto un gradino più in basso di personaggi del calibro di Akainu, Barbanera o Kaido.

E voi cosa ne pensate del vecchio marine?