ONE PIECE Day 2023: arriva il pallone gigante del Gear 5! La sorpresa per i fan

Oggi è già l'ultimo giorno del One Piece Day 2023, un evento che si è tenuto per due giornate al Tokyo Big Sight e per la prima volta è stato aperto ai fan di tutto il mondo attraverso una live streaming sottotitolata in contemporanea in inglese.

Presto Gear 5 farà il suo debutto nella serie anime ONE PIECE e, in vista di ciò, lo One Piece Day 2023 ha voluto celebrare il ritorno del personaggio con un palloncino gigante! La forma definitiva di Rufy è arrivata su un carro, sorprendendo i fan presenti all'evento.

Non a caso, l'esordio del Gear Fifth di Rufy è programmato proprio per il sei agosto, durante l'episodio 1071 di ONE PIECE. Per gli appassionati del franchise, è possibile vedere la livestram completa del primo giorno dell'evento nel video che trovare ad inizio notizia.

Il manga di One Piece ha già mostrato un bel po' di Gear 5th, ma questa forma definitiva non è stata ancora mostrata nella serie televisiva dello shonen. Anche se per poco, gli spettatori hanno comunque avuto l'opportunità di vedere la trasformazione definitiva di Rufy per alcuni brevi momenti nell'ultimo lungometraggio One Piece Film: Red.

La festa ONE PIECE Day 2023 ha ancora tantissime novità da rivelare ai fan dell'opera. Presto arriverà il video ufficiale della giornata di oggi, 22 luglio, ma nel mentre qui è disponibile la programmazione dell'evento.