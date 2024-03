ONE PIECE Day 2024, arrivano le nuove date: ci sarà anche THE ONE PIECE?

L'universo narrativo di "One Piece" costituisce un fenomeno mediatico di enorme portata, che annualmente genera un proliferare di annunci e rivelazioni che mantengono vivo l'interesse e l'entusiasmo dei suoi numerosi estimatori.

Nel corso del tempo, l'opera del leggendario autore Eiichiro Oda ha acquisito una tale risonanza che è diventato obbligo istituire un giorno speciale, il One Piece Day, per commemorare e celebrare appieno l'epica narrazione e il suo influsso culturale di quest'opera.

Nelle recenti comunicazioni di MangaMogura è stato rivelato che il One Piece Day 2024 si terrà sabato 10 e domenica 11 agosto, leggermente in ritardo rispetto alla programmazione dello scorso anno. Questo potrebbe essere interpretato come un'opportunità per ampliare ulteriormente le celebrazioni e le rivelazioni connesse all'universo di One Piece.

Lo scorso anno sono state rilevante notizie estremamente interessanti, come l'introduzione del Gear 5 di Rufy nell'anime e l'annuncio dell'adattamento anime dello one shot di Eiichiro Oda Monsters, un prequel incentrato sul leggendario spadaccino Ryuma. Su queste basi, è possibile che le rivelazioni del 2024 possano seguire questa scia.

Una delle maggiori congetture riguarda il live-action di One Piece, che ha generato un considerevole interesse e dibattito tra i fan. La possibilità di un trailer ufficiale per il progetto cinematografico è accreditata, ma non è escluso che vengano fatte anticipazioni riguardo a nuovi progetti legati al franchise, come ad esempio un nuovo videogioco di One Piece.



Soprattutto, sembra molto probabile che verrà dedicato un panel anche a The One Piece, il nuovo remake di Netflix, tratto dal manga di Eiichiro Oda, che promette di essere molto più fedele e coinvolgente dell'adattamento della Toei Animation.

