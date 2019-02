ONE PIECE: il debutto delle nuove vesti di Sanji nel capitolo 931

L'arco di Wanokuni degli ultimi capitoli di ONE PIECE ci ha già mostrato diverse sorprese, ma sembra non voler accennare a fermarsi. Dopo l'ultima emozionante tavola del capitolo 930, che aveva fatto presagire uno scontro tra Page One e Sanji, con quest'ultimo con il bracciale della Raid Suit dei Germa, nel 931 Oda ci mostra che poteri ha la tuta.

I fan di ONE PIECE hanno già potuto dare uno sguardo ai vari poteri delle tute Raid dei Germa 66 durante l'arco di Whole Cake Island, dove i fratelli Vinsmoke Reiju, Ichiji, Niju e Yonji ne hanno fatto uso in svariate occasioni. Ogni bracciale ha un potere particolare, e nel capitolo 931 possiamo vedere quali sono quelli della tuta numero 3, destinata a Sanji, denominata Stealth Black (Nero Furtivo).

La trasformazione ricorda molto quella delle guerriere Sailor, a cui Oda avrà sicuramente fatto riferimento, con tanti lampi di luce che avvolgono il corpo di Sanji finché non appare la divisa nera. Il nuovo Sanji, che si fa chiamare Soba Mask per non far scoprire la sua identità all'avversario, si dimostra capace di resistere ai colpi del dinosauro senza troppi problemi, mentre la sua forza aumenta. Ma non solo una maggiore resistenza e forza fisica, la tuta dona al cuoco anche un potere che voleva da tanto tempo: l'invisibilità. Nonostante abbia cercato di respingere le sue origini Vinsmoke, sembra che questo potere faccia molta gola a Sanji che, in un flashback, ricorda anche il suo incontro con Absalom e il siparietto comico del suo sogno infranto.

ONE PIECE torna con il capitolo 932 sabato 9 febbraio, leggibile ufficialmente in inglese grazie all'applicazione Manga Plus di Shueisha.