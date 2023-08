ONE PIECE: il debutto del Gear 5th peggio della Baryon Mode di Naruto?

L'introduzione del Gear 5th di Rufy in ONE PIECE avrebbe dovuto sconvolgere la rete, diventando il momento più iconico nella storia dell'industria animata giapponese. Tuttavia, a conti fatti questo debutto è andato peggio del previsto.

Il Gear 5th avrebbe dovuto sfidare l'Ultra Istinto di Goku, che nel 2018 portò i fan a riversarsi per strada inneggiando a Dragon Ball Super e a TOEI Animation. ONE PIECE 1071 ha ottenuto ottimi risultati, ma forse non quelli che si pensava si potessero raggiungere.

L'episodio 1071 di ONE PIECE, in cui Rufy attiva per la prima volta il Gear 5th per continuare a combattere contro l'Imperatore Kaido, ha avuto un fortissimo impatto nelle settimane e nelle ore prima dell'uscita, ma quando il debutto è avvenuto i numeri registrati non sono stati poi così epocali.

Il Gear 5th di Rufy doveva abbattere il muro fatto segnare dall'Ultra Istinto di Goku, ma come fatto notare da una grafica postata da un utente Twitter questo debutto è andato peggio di quello della Baryon Mode di Naruto in Boruto: Naruto Next Generations.

Il "filmato Baryon Naruto Vs Isshiki" raggiunse ben 1,5 milioni di views in sole 5 ore dal debutto, mentre quello "Gear Five! ONE PIECE" ne vanta appena 500 mila nel doppio del tempo, 10 ore. Entrambi i video sono ovviamente pubblicati dallo stesso canale, quello ufficiale di Crunchyroll.