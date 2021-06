ONE PIECE: è stato deciso chi entrerà in ciurma col capitolo 1016? La dichiarazione

È da tempo che si discute sull'undicesimo Mugiwara, un enigma che probabilmente sarà sciolto soltanto alla fine della saga di Wano. Ci vorrà ancora del tempo prima che Eiichiro Oda porti a termine questa fase di ONE PIECE e per questo per il momento i fan possono soltanto fare supposizioni e ipotesi in base agli elementi raccontati.

Anche se la fine della saga di Wano è ancora lontana, Eiichiro Oda sembra aver voluto dare una sterzata decisa verso una certa direzione col capitolo 1016 di ONE PIECE. Yamato è infatti salita sulla cupola di Onigashima per affrontare il padre ed è decisa a dare il tutto per tutto pur di mettergli i bastoni tra le ruote, in attesa che ritorni Rufy per sconfiggerlo definitivamente.

Ci sono varie frasi che rendono interessante questo breve discorso, e una riguarda la voglia di Yamato di salire sulla nave di Rufy per andarsene da Wano ed esplorare finalmente il mondo. Finora la figlia di Kaido ha sempre fatto capire di volersene andare e di voler approfittare dell'arrivo del pirata dal cappello di paglia, ma con questa nuova dichiarazione in ONE PIECE 1016 sembra davvero molto probabile un suo ingresso definitivo nella ciurma.

Vi piacerebbe vedere Yamato all'opera al fianco degli altri Mugiwara?