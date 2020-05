ONE PIECE, Demon Slayer e altri grandi manga gratis in digitale: l'annuncio di Star Comics

Grandi notizie per tutti i fan di manga perché Star Comics, la casa editrice italiana specializzata nella pubblicazione di fumetti, ha annunciato pochi istanti fa un'interessante promozione per celebrare il debutto in digitale di ONE PIECE, Demon Slayer, My Hero Academia e altri volumi.

La casa editrice ha pubblicato il seguente annuncio sul proprio profilo web: "A grande richiesta, da martedì 26 maggio nuove pubblicazioni arricchiranno il catalogo digitale Star Comics! I primi 3 ebook di alcune tre le serie più celebri e amate pubblicate dalla nostra casa editrice saranno disponibili in formato Kindle su Amazon e sulla nostra pagina dedicata. Un nuovo modo di vivere la propria passione per i manga sfruttando al massimo la comodità della tecnologia.

E non è tutto! Per celebrare il loro debutto in digitale, gli ebook saranno acquistabili per un mese – dal 26 maggio al 26 giugno –a prezzo speciale! Nello specifico, i n. 1 saranno disponibili a 0.99€, i n. 2 a 1.49€ e i n. 3 a 1.99€. Al termine della promozione gli ebook saranno acquistabili a prezzo pieno".

I fumetti in questione sono i cinque visibili in copertina, ovvero Haikyu!!, My Hero Academia, ONE PIECE, Demon Slayer e Dr. Stone.

Inoltre, visto il successo dell'iniziativa StarACasa proposta qualche mese fa, la casa editrice ha deciso di rendere disponibili gratuitamente i numeri uno delle serie sopracitate. Nella settimana che va dal 26 maggio al 1 giugno 2020, potrete leggere i cinque volumi in questione cliccando sopra il link reperibile qui sotto.

E voi cosa ne pensate? Contenti? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Star Comics ha annunciato ieri una serie di live settimanali per festeggiare la fine del lockdown, e che il appuntamento con Gianluca Iacono è andato in onda poco fa sul profilo Instagram della casa editrice.