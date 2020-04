ONE PIECE, Demon Slayer e altri manga saranno ancora gratis per i lettori di Jump

A causa dell'epidemia di Coronavirus che tiene sotto scacco il mondo intero, creando gravi danni alle economie mondiali e provocando innumerevoli morti innocenti, molte aziende di vari settori diversi hanno deciso, nel loro piccolo, di fare qualcosa per aiutare le persone in quarantena e offrire il loro contributo in una situazione tanto grave.

Al di là dei danni causati dal blocco forzato della messa in onda di moltissime serie di successo come One Piece, Black Clover, Boruto: Naruto Next Generations, Digimon Adventure 2020, dall'altra parte della medaglia, anche in campo editoriale, moltissimi editori hanno deciso di muoversi in prima persona per dare conforto e intrattenere le persone che in tutto il mondo stanno vivendo una situazione difficile e di isolamento.

In Italia ci sono state molte Case Editrici che hanno deciso di offrire gratis alcuni ebook delle loro collane come gesto di solidarietà e di unione e la stessa cosa è avvenuta anche in Giappone. Dove la rivista più famosa del paese del Sol Levante, Weekly Shonen Jump, come vi avevamo già detto ha deciso di rendere gratuite molte delle serie più apprezzate dai fan e presenti nel proprio catalogo.

Con il prolungarsi delle misure di contenimento e con il virus che ancora contagia senza sosta, la Weekly Shonen Jump ha deciso di estendere le scadenze per le letture gratuite e come annunciato dalla pagina Twitter ufficiale, ha deciso di rendere disponibile One Piece fino al capitolo 931, Demon Slayer fino al capitolo 52, Haikyu!! fino al capitolo 349 e, per finire, di rendere disponibili tutti i capitoli completi di Bleach sull'app Zebrack.

Se da un lato abbiamo One Piece con all'attivo così tanti capitoli da non poterli leggere neanche con 10 quarantene, dall'altro lato abbiamo una piccola saga come Demon Slayer, con pochi capitoli, ma che è stata in grado, lo scorso anno, di competere ad armi pari contro sua maestà Rufy e compagni.

Insomma, ancora una volta Weekly Shonen Jump si è dimostrata vicina ai propri lettori e sensibile a una situazione come quella che stiamo vivendo in questo momento. Cosa ne pendi dell'iniziativa della rivista nipponica? Faccelo sapere nei commenti.

