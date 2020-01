ONE PIECE e Demon Slayer si mescolano: ecco Zoro in versione Inosuke secondo un fan

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha inserito tanti personaggi tutti spadaccini. Si passa dal protagonista Tanjiro Kamado ai pilastri come Tomioka Giyuu, Rengoku Kenjuro ed altri. E se uno di questi entrasse nel mondo di ONE PIECE? O ancora, creasse un unico personaggio con lo spadaccino della ciurma di Rufy, Roronoa Zoro?

Il fan Ponio ha pubblicato un'immagine che unisce i due universi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e ONE PIECE, dopo che le fanbase di questi due titoli si sono scontrati in seguito alle ultime classifiche Oricon del 2019.

Ponio ha scelto due personaggi da unire in uno solo: Roronoa Zoro e Inosuke Hashibira, il cui risultato può essere visto nell'immagine in calce. Inosuke è uno degli spadaccini di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che sfrutta più di una lama contemporaneamente, pertanto era il più indicato per trasformarsi in Zoro.

Il personaggio risultante è in tutto e per tutto Zoro, sia di viso che di fisico, ma conserva tutti i dettagli di Inosuke, come la maschera da cinghiale sulla testa e il vestito ricavato dalle pelli di altri animali. Il personaggio però non riesce a far a meno della terza spada, ancora infoderata, mentre le altre due seghettate minacciano l'avversario. Vedremo mai Zoro con un outfit del genere nell'anime di ONE PIECE?