ONE PIECE 1082: il grande desiderio di Buggy il clown in una scena assurda

Buggy il Clown è un personaggio memorabile e unico nella popolare serie anime e manga ONE PIECE. Con il suo aspetto bizzarro e la sua personalità comica, Buggy ha guadagnato un posto speciale nei cuori dei fan di tutto il mondo. Relegato a ruolo di macchietta, si è ritrovato nell'organizzazione Cross Guild.

Buggy è stato introdotto come uno dei primi antagonisti della serie, ed è riuscito miracolosamente a resistere nonostante abbia avuto a che fare sempre con personaggi più forti di lui in ONE PIECE. E la situazione attuale non è da meno. Nonostante il suo lato comico, Buggy dimostra di avere anche una certa astuzia e intelligenza, abbinati a una certa codardia. È un abile manipolatore e cerca sempre di sfruttare le situazioni a suo vantaggio.

Nel capitolo 1082 di ONE PIECE ha dimostrato ancora una volta di essere un pirata vero e di poter fare ciò che vuole, grazie allo status che ha acquisito, sfidando anche la volontà dei suoi partner Crocodile e Mihawk, molto più forti di lui. Con un ricordo d'infanzia che lo porta al momento in cui si separò da Shanks, arriva un moto d'orgoglio che gli fa dichiarare il suo obiettivo ultimo.

Buggy ha un sogno nel cuore, ed è quello di raggiungere il One Piece e di farlo insieme alla sua ciurma, annunciando a tutti che andranno a prendersi il tesoro, battendo sul tempo gli altri pirati: Barbanera, Shanks e Monkey D. Rufy. Ciò ovviamente non sta bene a Mihawk e Crocodile, che avrebbero preferito occuparsi dei propri affari senza ulteriori problemi.

Basterà l'incitamento di Buggy per rendere la ciurma in grado di raggiungere Laugh Tale e mettere le mani sul One Piece?