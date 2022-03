ONE PIECE, il desiderio di Kaido, Nika e Joy Boy: la storia si ripete?

Il finale del capitolo 1043 di ONE PIECE è sicuramente da urlo. Eiichiro Oda ha fatto una scelta particolare che avrà conseguenze su tutto il resto del manga. Ormai la scena finale con Rufy, che è stata pubblicata anche a colori da alcuni fan, ha fatto il giro del web e inevitabilmente sono partiti raffronti e teorie su questa situazione.

Soprattutto sul subReddit di ONE PIECE tutti sono in fermento, formulando ipotesi e paragoni di ogni tipo, ragionando anche sul più piccolo dettaglio presente e passato. In questo contesto, un appassionato di ONE PIECE ha fatto un raffronto con una situazione passata.

Il risveglio di Joy Boy, che potrebbe essere collegato a Nika vista la risata di Rufy nell'ultima pagina, potrebbe significare una nuova libertà. Zunisha ascolta il suono dei "tamburi della libertà", facendo pensare che Joy Boy sia stato una figura liberatrice, così come Nika liberò gli schiavi. Rufy potrebbe essere la loro incarnazione, o comunque un erede delle loro volontà.

In questo contesto, è palese il confronto tra passato e presente, dato che Kaido ha ridotto in schiavitù Wano tramite Orochi e, a guerra finita, il suo piano è di rendere tutti ancora più intrappolati e senza libertà. Un regno di schiavi che avrà fine con il ritorno di Joy Boy, ovvero Rufy. Secondo questo fan, infine, Kaido avrebbe fatto tutto appositamente per tirare fuori il nuovo Joy Boy a Wano. Concordate con questa visione?