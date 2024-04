ONE PIECE, il design originale di Luffy era molto più ispirato a Goku

L’influenza di Akira Toriyama sul mondo dei manga è indiscutibile, e molti artisti di successo hanno voluto ribadire proprio l’importanza che Dragon Ball ha avuto nella loro carriera salutando il maestro poco dopo la sua scomparsa. Tra questi c’è anche Eiichiro Oda di ONE PIECE, che tempo fa aveva immaginato un protagonista molto simile a Goku.

Monkey D. Luffy è un protagonista shonen abbastanza tradizionale, e ha diversi tratti in comune con l’eroico Son Goku di Dragon Ball, come la simpatia, un animo buono e disponibile ad aiutare gli altri in pericolo, il senso del sacrificio per difendere le persone care e anche una sfrenata passione per il combattimento, spesso vissuto come un divertimento.

Tuttavia, dietro il processo creativo che poi condusse a Luffy come lo conosciamo oggi, Eiichiro Oda immaginò diverse versioni del capitano dei Mugiwara, una delle quali aggiungeva un altro elemento condiviso con Goku: un bastone utilizzato dal protagonista come arma principale.

Questa scoperta è stata possibile grazie alla diffusione in rete di alcuni disegni di Oda, risalenti ai mesi precedenti l’inizio della pubblicazione di ONE PIECE su Weekly Shonen Jump, che potete vedere nel post riportato in calce. Il parallelismo tra il bastone usato da Luffy e il bastone Nyoi di Goku è immediato, ma sembra che alla fine Oda abbia deciso di creare un protagonista che facesse affidamento solo sui suoi pugni e sui poteri del frutto Gom Gom, mantenendo il bastone come arma di uno dei personaggi principali, Nami.

Per concludere, ecco una fantastica fanart dove Ultra Istinto e Gear Fifth si affrontano, e vi lasciamo all’ultimo messaggio del maestro Toriyama a Eiichiro Oda.

