ONE PIECE: il design di Orochi ricorda da vicino quello di un vecchio villain

L'aspetto di Orochi, il nemico presentatoci nel nuovo capitolo del manga ONE PIECE, ha ricordato a molti appassionati lo stile con cui Oda ha raffigurato uno dei villain più derisi dell'intera storia: Wapol, sovrano dell'isola natia di Chopper.

ONE PIECE è nel pieno dell'arco narrativo che si svolge nel paese di Wano, una nazione che si basa sulla cultura giapponese medioevale. Nel corso del capitolo 929 del capolavoro di Eiichiro Oda, abbiamo fatto la conoscenza di quello che sarà il nemico della nuova saga: lo Shogun Orochi. Quello che ha sorpreso molti dei fan è stato però il suo aspetto esteriore, che non avevano immaginato in questa maniera.

Il sovrano del paese dei samurai si presenta con una testa enorme e squadrata, denti giganteschi e sporgenti, e un corpo altrettanto grande e dalle linee nette. Agli appassionati più anziani, forse per la delusione, ha ricordato quello di un altro nemico dei Mugiwara: stiamo parlando di Wapol, il sovrano di Drum, isola che ha dato i natali a Chopper.

Il regnante condivide con lui la malvagità e lo sfruttamento di un'intera nazione ai suoi scopi, anche se non molto altro. Ovviamente è poco credibile un qualche tipo di legame di parentela o di altro genere tra i due, che non avrebbero ragione per essere in qualche modo collegati. Si tratta solo dell'ennesima riprova della scelta stilistica che Oda adopera quando va ad ideare i suoi cattivi: l'aspetto esteriore di questi personaggi maligni e subdoli rispecchia spesso la loro indole morale, basti pensare ai draghi celesti, spesso dipinti in modo grottesco dal mangaka.

Cosa ne pensate di Orochi? Il suo aspetto vi ha deluso dopo la sagoma a forma di drago tricefalo che ci era stata mostrata negli scorsi capitoli di ONE PIECE? Credete che condividerà con Wapol il destino dopo il suo incontro con Rufy? O la protezione di Kaido basterà a tenerlo al sicuro?