ONE PIECE: i design dei personaggi femminili sono tutti identici? È bufera sui social

Che la scrittura di Oda per ONE PIECE sia geniale è innegabile, ma l'opera del maestro non è esente da difetti, come fa notare una fetta del fandom. Sui social media si è aperto il dibattito, i character design dei personaggi femminili di ONE PIECE sono tutti identici?

In attesa dell'uscita di ONE PIECE 1107, capitolo in arrivo questa settimana dopo una pausa breve, tra il fandom dell'opera si è accesa una discussione. Gli appassionati hanno notato che molte delle donne protagoniste della serie spesso sembrano estremamente simili tra loro, con differenze minime nelle loro caratteristiche fisiche. Come possiamo notare dalle immagini in calce all'articolo, i character design di Alabasta di Nami e Nefertari Vivi sono pressoché identici e la differenza più sostanziale risiede nella colorazione dei capelli. Allargando l'indagine e spostandoci in altre saghe, notiamo come anche Rebecca di Dressrosa e Shirahoshi dell'Isola degli Uomini-Pesce siano identiche alle altre due ragazze citate.

I fan accusano Eiichiro Oda di aver riciclato il character design di Nami e di averlo riproposto anche per altri personaggi, ma in realtà questa è una pratica piuttosto comune anche tra i mangaka più celebri e abili. Se osserviamo i protagonisti di Dragon Ball, ad esempio, ci accorgiamo che i loro volti sono tutti uguali, a eccezione della capigliatura. Lo stesso discorso può essere applicato anche a Le Bizzarre Avventure di JoJo e Bleach, come testimoniano i tweet in calce all'articolo.

A ogni modo, tornando alla questione ONE PIECE, Oda ha creato migliaia di personaggi e il numero di quelli somiglianti è piuttosto limitati. Inoltre, anche nel mondo reale sono tante le persone che hanno tratti in comune pur non essendo parenti.