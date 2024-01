One Piece: quale destino attende Kuma su Egghead?

Guardando alla storia di Kuma, alle traiettorie che hanno portato il bucaniere prima a perdere le proprie facoltà di giudizio, e poi a sacrificarsi nuovamente per Bonney, ecco che il destino del bucaniere in One Piece sembrerebbe, almeno in apparenza, segnato. Ma non è detto che il suo intervento su Egghead non nasconda nel contempo delle sorprese.

La conclusione del capitolo 1103, per come ha aperto delle questioni di rilievo, ha lasciato in sospeso molti interrogativi, sia per quel che riguarda i moventi che hanno spinto Orso a recarsi sull'isola del Futuro, sia per ciò che concerne il destino stesso dell'ex Shichibukai. D'altronde, a meno di imprevisti o colpi di scena improvvisi, Kuma dovrebbe a tutti gli effetti esser privo di qualsiasi facoltà coscienziosa: eppure l'intervento sacrificale dell'eroe in difesa (guarda caso) della figlia Bonney non può che suggerire la presenza (almeno parziale) di un residuo di coscienza all'interno del cyborg, oppure potrebbe essere dovuto ad una risposta del bucaniere ad un fenomeno di programmazione di Vegapunk.

Sappiamo infatti che il geniale dottore ha già inserito in passato nei sistemi cibernetici di Orso dei meccanismi di automazione che funzionano anche in assenza di un controllo sul suo stesso corpo da parte del bucaniere: è così che il cyborg ha avuto la possibilità di difendere strenuamente la Sunny durante i due anni del time-skip - con Oda che ha finalmente rivelato in One Piece le ragioni per cui Kuma salvò i Mugiwara su Sabaody - ed è a questo fenomeno di programmazione che potrebbero risalire le motivazioni che hanno spinto il bucaniere a frapporsi istintivamente tra l'attacco di Saturn e il corpo della figlia Bonney, quasi come se Vegapunk, per poter giustificare a sé stesso un'azione ritenuta da un punto di vista etico ed umano imperdonabile, avesse voluto garantire al Kuma post-lobotomia la possibilità di continuare a proteggere l'incolumità della figlia.

Ma il discorso si complica non appena si passa a discutere sul destino dell'eroe. Ora è difficile prevedere se Kuma riuscirà a sopravvivere in One Piece, soprattutto considerata l'entità diabolica del nemico che ha davanti. Per alcuni il bucaniere potrebbe però sfruttare le peculiarità del Frutto Paw Paw, arrivando così a respingere gli attacchi dell'Astro, a smaterializzare i Mugiwara lontano dall'isola o addirittura a canalizzare tutto il dolore subito su Marijoa dagli attacchi combinati dei marine e di Akainu nel corpo stesso di Saturn. Si tratta, naturalmente, di tutte soluzioni possibili, ma se guardiamo ad una particolare tavola del capitolo 1103, o meglio a tre vignette incluse nel precedente numero, si potrebbe ora prefigurare agli occhi del bucaniere una possibilità inedita, relativa ad un suo ipotetico salvataggio.

Come già visto nella nostra ricognizione sulle teorie di One Piece 1104, sembra che Dragon, nel corso della conversazione con il suo compagno rivoluzionario Ivankov, sappia con precisione non solo quali siano le intenzioni di Kuma, ma soprattutto dove il bucaniere sia diretto. In questo senso un ipotetico arrivo del Comandante dell'Armata Rivoluzionaria su Egghead favorirebbe di sicuro i Mugiwara nel tentativo di respingere (o addirittura di neutralizzare) l'avanzata di Saturn, donando di conseguenza una speranza di salvezza al suo fedele amico di Rivoluzione, il cui destino, in attesa di conferme, non è mai sembrato così in bilico come in questo momento.