ONE PIECE, quale destino attende Wano dopo la sua liberazione? Arrivano i primi dubbi

La Guerra per Wano continua a infuriare nelle pagine del manga di ONE PIECE, e anche se i Pirati Cappello di Paglia hanno sconfitto i loro rispettivi avversari dei Pirati delle Cento Bestie, sembra che il futuro di Wano potrebbe essere in discussione da un ignaro residente della nazione isolata.

I Cappello di Paglia hanno certamente avuto le loro difficoltà in questo ultimo arco narrativo, con ogni membro della ciurma di Rufy che ha avuto le proprie questioni da risolvere, anche se alcuni residenti di Wano potrebbero avere problemi più grandi per le mani.

Questa guerra che si sta svolgendo nel Paese di Wano non è mai stata facile da vincere per i Cappello di Paglia, con Rufy e la resistenza in netta inferiorità numerica e i membri più potenti dei Pirati delle Cento Bestie che sono forse più pericolosi di qualsiasi cosa abbiano mai affrontato.

Oltre alle battaglie uno contro uno, il figlio di Oden, Momonosuke, si trova a dover usare la sua forma di drago per mantenere il quartier generale dei Prati delle Cento Bestie, Onigashima, a galla. Se Momo dovesse perdere il controllo, l'isola cadrebbe e distruggerebbe il paese di Wano.

Mentre il giovane figlio di Oden fa del suo meglio per mantenere Onigashima in cielo, comincia a dubitare sul fatto che aprire i confini di Wano sia la scelta giusta da fare: "Mio padre non era un profeta! Se fosse ancora vivo adesso, direbbe davvero ancora 'aprire i confini di Wano'? Non sono abbastanza intelligente per capirlo! Se questo significa esporre la gente di Wano al pericolo, non voglio aprire le frontiere! Sono semplicemente un codardo, Yamato?"

Momonosuke è uno dei candidati più probabili a diventare sovrano di Wano se i Cappello di Paglia riuscissero a detronizzare sia i Pirati delle Bestie che l'attuale shogun, Orochi, e con questa linea di pensiero, forse la promessa di Wano di essere disponibile al mondo intero è una vana speranza sia che vicina Kaido o la resistenza.

Pensate che Momo cambierà idea e seguirà i sogni di suo padre per l'isola di Wano? Sentitevi pure liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.