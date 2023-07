ONE PIECE: il destino di Garp potrebbe cambiare drasticamente!

Il capitolo 1087 si conclude con un cliffhanger su Garp, in cui non riusciamo a capire quale sarà la sua sorte. Andiamo oggi a ipotizzare cosa potrebbe succedergli nel 1088 e nei capitoli successivi.

Il vice-ammiraglio Garp è stato ferito a morte dal traditore Aokiji e pare che sia destinato a morire. I fan, però, ipotizzano che non solo questa cosa potrebbe non accadere, ma la salvezza del marine porterebbe addirittura dei vantaggi per Barbanera e i suoi pirati.

Garp si trova a Ochinosu per salvare Koby, catturato per diventare una moneta di scambio con il Governo Mondiale. Il nonno di Rufy, però, non solo potrebbe essere un ostaggio di ben altro valore rispetto al giovane marine, ma anche un pretesto per attirare Cappello di Paglia nelle grinfie di Marshall D. Teach. Il problema starebbe nel riuscire a tenerlo in prigionia e pare che la soluzione più ovvia sia adottare come guardia proprio il suo allievo Kuzan, l'unico in grado di contenere l'incredibile forza del vice-ammiraglio.

E voi cosa ne pensate? Credete che sia davvero la fine di Garp o i benefici nel tenerlo in vita superano quelli della sua morte? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo non perdetevi alcune curiosità sul mondo di Oda, per esempio: qual è l'origine della cicatrice a X sul petto di Rufy in One Piece?