ONE PIECE, il destino di Koby è stato scritto già dall'inizio del manga?

L'inizio di One Piece è ormai storia del manga e abbiamo potuto riviverlo recentemente nel live action Netflix di One Piece. Il primo personaggio significativo che Rufy ha incontrato è stato Koby, un timido ragazzo col sogno di entrare nella Marina. Nel presente del manga, Koby è diventato persino "capitano" dei Marine. Come ci stupirà ancora in futuro?

Negli ultimi capitoli, Koby ha avuto occasione di mostrare i suoi progressi in combattimento quando ha incontrato Barbanera, ma la situazione si è complicata ed è stato catturato dall'Imperatore del Mare. Successivamente, è intervenuto Garp per salvare il giovane Capitano, organizzando un'operazione di recupero che è costata parecchio alla Marina.

L'utente di X/Twitter, @3SkullJoe ha sviluppato un'interessante teoria sui prossimi eventi che riguarderanno Koby. Viene ipotizzato che, dopo essere scappato dal giogo di Barbanera, Koby comunicherà al Akainu Sakazuki che Garp è stato lasciato indietro, spingendo il Grand'ammiraglio ad intervenire pianificando un'operazione di salvataggio, magari guidata da Sengoku, che potrebbe morire affrontando i pirati di Barbanera.

Koby, invece, potrebbe occuparsi di cercare Drake insieme alla SWORD, una Forza Speciale segreta di Marines dimessi, che però continua ad operare sotto copertura. Secondo la teoria, è probabile che, anche se trovato, Drake non si riunirebbe all'organizzazione, in quanto la sua identità è stata già scoperta a Wano. Questa situazione porterebbe la SWORD ad eleggere un nuovo comandante, che dovrebbe essere Koby stesso.

A quel punto, il suo primo compito potrebbe essere quello di sconfiggere la Cross Guild di Buggy, che potrebbe trovare l'ultimo Road Poneglyph. Dopo la sconfitta di questa temibile alleanza pirata, Koby con molta probabilità diventerebbe Vice-Ammiraglio. Successivamente, gli scontri conclusivi del manga potrebbero portare alla morte di uno degli Ammiragli, lasciando un posto libero per Koby. Infine, da molto tempo c'è chi teorizza la possibilità di uno scontro finale tra Koby e Rufy, che farebbe acquisire ulteriore notorietà al Marine.

Il post originale di @3SkullJoe sembra sia stato cancellato, ma le sue ipotesi meritavano quantomeno di essere segnalate, poiché davvero intriganti. Cosa ne pensate di questa teoria? È plausibile o l'utente di X ha volato troppo con la fantasia? In attesa di scoprire cosa succederà in One Piece dopo l'incidente di Egghead, vi lasciamo alla sezione commenti.