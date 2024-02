ONE PIECE: il destino di Kuzan è quello di tradire il suo capitano?

Nonostante sia ormai entrato nella sua saga finale, ONE PIECE nasconde ancora diversi segreti. Uno di questi riguarda l'ex Ammiraglio della Marina Aokiji. Cosa lo ha portato a schierarsi dalla parte del pirata Barbanera subito dopo la sconfitta contro il Grand'Ammiraglio Akainu? Prestate attenzione agli spoiler!

Questa settimana, tra serie anime e manga, i pirati di Barbanera l'hanno fatta da padrona. Gli spoiler di ONE PIECE 1107 hanno visto alcuni dei membri della ciurma dell'Imperatore Teach fare irruzione su Egghead e poi sparire improvvisamente. Cosa spinge Barbanera è ancora un mistero, ma forse ancora più grande è l'incognita che riguarda Kuzan.

La Saga di Egghead ha fugato qualsivoglia dubbio. Nell'episodio 1093 di ONE PIECE lo abbiamo visto partecipare al rapimento di Pudding, mentre nel capitolo 1088 del manga apparentemente elimina Monkey D. Garp, suo ex maestro. L'obiettivo e le motivazioni di Kuzan in ONE PIECE sono ancora avvolte nel mistero, ma i fan sono certi di una cosa, l'ex Ammiraglio è destinato a tradire Barbanera.

Secondo un'elaborata teoria, il destino di Kuzan è già scritto all'interno della sua storia come personaggio. Egli sarebbe un doppiogiochista, un po' come abbiamo già visto fare a X-Drake nella ciurma di Kaido. Seguendo questa logica, Kuzan sarebbe in realtà ancora un Marine, infiltrato tra i pirati di Barbanera per cercare di fermare la tela dell'Imperatore. L'eliminazione di Garp, per quanto ugualmente subdola, in questo caso sarebbe giustificata con una manovra strategica per ottenere la piena fiducia di Teach e dei suoi uomini.

Bisogna inoltre considerare che gli Ammiragli di ONE PIECE sono ispirati ad attori della vita reale e che Aokiji rispecchia Yusaku Matsuda. I personaggi interpretati dall'attore spesso e volentieri si rivelano essere dei traditori, proprio come scopriremo in futuro con Kuzan.