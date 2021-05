ONE PIECE: il destino del leggendario Oden Kozuki sarà al centro del prossimo episodio

L'episodio 972 di ONE PIECE ha segnato un punto di non ritorno nel flashback dedicato a Kozuki Oden, che ormai da diverse settimane occupa interamente la trasposizione animata dell'opera creata da Eiichiro Oda, e nella prossima puntata si compirà il destino del leggendario samurai del Paese di Wa.

Oden ha mostrato la sua incredibile forza di volontà, e abilità con la spada, nello spettacolare scontro con Kaido, durante il quale è riuscito anche ad infliggergli l'enorme cicatrice a forma di croce. Lo scontro, nato dalla ribellione del samurai e dei suoi fedeli Nove Foderi Rossi nei confronti della tirannia imposta a Wano dal perfido Orochi e dallo stesso Imperatore capitano dei Pirati delle Cento Bestie, si è concluso con la sconfitta di Oden e compagni, condannati ad un'esecuzione pubblica.

Dopo aver specificato in cosa consisterà la condanna, ovvero nel bruciare in una vasca d'olio bollente, l'episodio 972 si è anche soffermato sui piani elaborati da Orochi e Kaido per assumere il totale controllo di Wano. Essendo sicuro di potercela fare, Oden propone ai due tiranni un compromesso, facendo decidere loro un tempo limite entro cui lui e i Nove Foderi Rossi riusciranno a resistere all'interno della vasca, chiedendo in cambio la libertà qualora riuscissero a sopravvivere alla tremenda tortura. Lo shogun e l'Imperatore accettano la proposta, dando così inizio alle battute conclusive del flashback dedicato al leggendario Kozuki Oden.

Ricordiamo che nel capitolo 1012 un gesto imperdonabile ha generato il contrattacco, e vi lasciamo alla classifica dei membri della CP9, dal più debole al più forte.